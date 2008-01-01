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Новости Латвия | 6 сентября 2018 | 18:47
В 2017 году каждый пятый получал зарплату «в конверте» — Служба госдоходов
В 2017 году по сравнению с 2016-м доля зарплат «в конвертах» уменьшилась на 1,7%. Об этом свидетельствует новое исследование Службы госдоходов (СГД), которая решила узнать, как меняется ситуация в области недекларированных зарплат.
Данные за прошлый год указывают на позитивную тенденцию и зарплат «в конвертах» становится меньше. Впрочем, это до сих пор распространенное явление, резюмирует СГД.
В целом за 2017 год размер недекларированных зарплат составил 927 миллионов евро. Доля зарплат «в конвертах» была 19,9%. Объем недекларированного социального и подоходного налога достиг 663,81 миллиона евро.
Исполняющая обязанности главы СГД Даце Пелека в сообщении СМИ указала, что уменьшение числа зарплат «в конвертах» — это позитивный сигнал.
«Думаю, что это подходящий момент обратиться не только к работодателям, но и работникам, чтобы объяснить влияние социального взноса на их будущую пенсию и другие социальные услуги», — говорит Пелека.
Среди отраслей, приносящих наибольшие потери для государства, СГД отмечает различные виды торговли, грузоперевозки, строительство, IT сектор, а также сделки с недвижимостью, деревообработку и сезонные сельскохозяйственные работы.
LSM
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