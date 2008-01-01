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Сегодня в вас проснется дух первооткрывательства, и вы отправитесь в ближайший лес искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить.

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Новости Латвия | 6 сентября 2018 | 18:45

Четверг, 6 сентября: возвращение лета

Погода ожидается облачная с прояснениями и очень теплая. Существенных осадков не будет. Днем облака рассеются, проглянет солнце.

Ветер слабый восточный. Температура воздуха днем +20…+25 градусов, местами в центральных районах до +27. В приморских районах будет немного прохладнее – до +23 градусов.

В Риге переменная облачность. Днем жарко, до +27 градусов.

Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.

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