День невероятной цены в Даугавпилсском театре

Новости Культура | 5 сентября 2018 | 21:46

Уже четвертый год подряд Даугавпилсский театр начинает сезон акцией – объявляет День невероятной цены. Отметьте этот день в вашем календаре красным цветом: только 11 сентября вы можете приобрести билеты на все спектакли осени по очень приятной цене – 2.99 евро!

Билеты можно купить с 10:00 до 20:00 в кассе театра или же, если не хочется выходить из дома, в интернете. Просим зрителей своевременно ознакомиться с репертуаром Даугавпилсского театра: афиша на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь доступна на домашней странице театра www.daugavpilsteatris.lv. Обратите внимание, что скидки не суммируются, и в День невероятной цены Карта зрителя не будет выдаваться.

Билеты ждут зрителей в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 65426520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Помните: чрезмерное посещение театра не вредит вашему здоровью – отдайтесь театральному безумию!

Daugavpils



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