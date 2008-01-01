Воскресенье, 15 июля: еще больше того же самого

Новости Латвия | 15 июля 2018 | 11:20

Сегодня в Латвии погода будет еще солнечнее, станет на градус жарче, чем накануне, хотя в течение дня ожидаются и дожди, и грозовые облака, сообщает LETA.

Во время грозы возможны и сильный ветер, и даже град. Однако в целом ветер прогнозируется умеренный северный. Утром по стране ожидается +13..+18 градусов, местами туман. Уже в начале дня станет жарко: +25, местами и +29. На побережье будет приятнее — от +20 до максимум +25 градусов.

В Риге облачность слабая, дождь и гроза возможны, но непродолжительные. Утром температура от +16 до +18, днем — в зависимости от района города — от +23 до +27 градусов.

Жаркая погода, которая стоит в Латвии в последние дни, сохранится надолго, сообщает LETA. Начавшийся в настоящее время период жары будет одним из самых продолжительных за последние годы, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

Рекордных температур не ожидается, хотя в самые жаркие дни воздух прогреется до +27..+32 градусов. Прохладнее будет на морском побережье. В начале новой рабочей недели будет доминировать северо-восточный ветер, поэтому на западном побережье Рижского залива температура воздуха не превысит +22..+25 градусов.

Дожди в основном будут кратковременными и пройдут лишь в некоторых регионах, хотя местами возможны сильные ливни с грозами.

Синоптики также прогнозируют ночи, когда температура воздуха составит +15..+20 градусов. Ночи, когда воздух не остывает ниже +20 градусов, синоптики называют тропическими.

Начало месяца в Латвии было холоднее нормы, однако, начиная с 10 июля, температура воздуха ежедневно превышала +25 градусов хотя бы в одном из регионов страны.

LSM



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