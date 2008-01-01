Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 июля
Именины:
Эгия, Эдмонт, Эгонс, Хейнрихс, Хенрикс / Арсений, Генрих
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе ста метров от вас сегодня будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 16 .. 18 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1643 ()
|GBP
|0.8849 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.4844 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
В Даугавпилсе на католическом кладбище был торжественно открыт памятник «Полякам-сибирякам», в годы ...
2. Что делать, если на работе произошел несчастный случай {1}
3. Зато нас по головке погладят! {204}
4. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
5. Синоптики: в среду с утра — заморозки, днем — до +15
6. Аэропорт ждет частных инвестиций
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Приглашают на IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург - 1812» в Даугавпилсскую крепость
9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
10. Автобусы и трамваи {172}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 июля 2018 | 11:20
Воскресенье, 15 июля: еще больше того же самого
Сегодня в Латвии погода будет еще солнечнее, станет на градус жарче, чем накануне, хотя в течение дня ожидаются и дожди, и грозовые облака, сообщает LETA.
Во время грозы возможны и сильный ветер, и даже град. Однако в целом ветер прогнозируется умеренный северный. Утром по стране ожидается +13..+18 градусов, местами туман. Уже в начале дня станет жарко: +25, местами и +29. На побережье будет приятнее — от +20 до максимум +25 градусов.
В Риге облачность слабая, дождь и гроза возможны, но непродолжительные. Утром температура от +16 до +18, днем — в зависимости от района города — от +23 до +27 градусов.
Жаркая погода, которая стоит в Латвии в последние дни, сохранится надолго, сообщает LETA. Начавшийся в настоящее время период жары будет одним из самых продолжительных за последние годы, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.
Рекордных температур не ожидается, хотя в самые жаркие дни воздух прогреется до +27..+32 градусов. Прохладнее будет на морском побережье. В начале новой рабочей недели будет доминировать северо-восточный ветер, поэтому на западном побережье Рижского залива температура воздуха не превысит +22..+25 градусов.
Дожди в основном будут кратковременными и пройдут лишь в некоторых регионах, хотя местами возможны сильные ливни с грозами.
Синоптики также прогнозируют ночи, когда температура воздуха составит +15..+20 градусов. Ночи, когда воздух не остывает ниже +20 градусов, синоптики называют тропическими.
Начало месяца в Латвии было холоднее нормы, однако, начиная с 10 июля, температура воздуха ежедневно превышала +25 градусов хотя бы в одном из регионов страны.
LSM
Добавить комментарий