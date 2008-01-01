Всех футбольных болельщиков приглашают на площадь Виенибас

Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Общество | 13 июля 2018 | 20:08
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Пусть победит сильнейший, а для всех зрителей вечер будет наполнен радостью от спортивного зрелища и концерта!
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы
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