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Новости Общество | 13 июля 2018 | 20:08

Всех футбольных болельщиков приглашают на площадь Виенибас

15 июля в 18 часов на площади Виенибас на большом экране будет транслироваться финал Чемпионата мира по футболу. После - концерт рок-группы из Беларуси "TRUBETSKOY".

Пусть победит сильнейший, а для всех зрителей вечер будет наполнен радостью от спортивного зрелища и концерта!

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

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