Литовские участники Клуба военных реконструкций на пути в Даугавпилсскую крепость

Новости Общество | 13 июля 2018 | 20:06

В четверг, 12 июля, пять увлеченных людей в исторической военной форме достигли литовского Зарасая и заночевали в Стельмужском крае.

У огромного тысячелетнего дуба наша съёмочная группа застала четырёх рядовых первого регемента пехоты великого гетмана Великого княжества Литовского и одного рядового Наполеоновской армии. Все они – члены клуба исторических реконструкций, направляющиеся пешком из Утены в Даугавпилс, чтобы принять участие в 4 Международном фестивале клубов исторической реконструкции «Динабург 1812».

За неделю пройдены примерно 70 километров. Режим передвижения отряда соответствует историческо традиции: 3 километра движения и отдых 15-20 минут. Так за день в обмундировании и тяжёлых сапогах можно пройти 15-17 километров. Современникам такой темп выдержать, конечно, не так просто. Члены клуба – люди увлечённые: пошив формы и создание экипировки, участие в фестивалях и походах – всё это за свои деньги и в своё личное время. Мотив понятен и прост – интерес к тому, что происходило на полях военных сражений 100, 200, 300 лет назад.

Занять Динабуржскую крепость отряд собирается уже в субботу. Удастся ли им это – увидим 14 июля. Все горожане и гости города приглашены. Начало мероприятия уже в 10 часов. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

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