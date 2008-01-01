Художникам вручили денежные премии. Общий призовой фонд составил 20 000 евро

Новости Культура | 13 июля 2018 | 19:57

Открытием международной конкурсной выставки «Премия Мартинсона» и вручением наград ее лауреатам 6 июля завершилась программа 2-й Латвийской международной биеннале керамики, которая проводилась в рамках празднования 100-летия Латвии.

Ее цель - развитие современного керамического искусства и содействие сотрудничеству между странами Балтии. Это также выражение признательности Петерису Мартинсонсу, основоположнику современного керамического искусства Латвии, за его творческие достижения.

Со 2 по 6 июля уже во второй раз в Балтии прошла Латвийская международная биеннале керамики. Ее мероприятия состоялись в Риге, Сигулде, Огре, Даугавпилсе, Резекне, Лузнаве и Паневежисе (Литва). Церемония открытия международной биеннале прошла в Риге. В информационном центре Латвийской Национальной библиотеки состоялась дискуссия и пресс-конференция на которую собрались организаторы 2-й Латвийской международной биеннале керамики, члены жюри международной конкурсной выставки «Премия Мартинсона» и кураторы выставок современной керамики стран Балтии. В день открытия Латвийской международной биеннале керамики в Музее истории Латвийской железной дороги и гостинице Pullman Riga Old Town открылись выставки современной керамики Литвы, Эстонии и Латвии. Во время проведения биеннале в Латвии и Литве было открыто 10 выставок керамики, а в Даугавпилсе состоялась 10-я международная научная конференция „Person. Color. Nature. Music”.

Отдавая дань уважения уроженцу Даугавпилса, выдающемуся керамисту Петерису Мартинсонсу (1931-2013) уже во второй раз вручаются призы лауреатам международной конкурсной выставки «Премия Мартинсона». Для участия в этой выставке заявки подали 395 художников. Однако, международное жюри отобрало только 94 работы из 29 стран мира. Также международное жюри учредило призы - Золотой (5000 евро), Серебряный (3000 евро) и Бронзовый (2000 евро) в Международной и Национальной категориях. На открытии конкурсной выставки в Центре Ротко общий призовой фонд в размере 20 000 евро разделили между победителями. Золотой приз в Национальной категории получила выдающаяся латышская керамист Юта Риндина, а Серебряный и Бронзовый призы получили молодые художники – Кристина Нуке-Пантелеева и Каспарс Гейдукс. Золотой приз в Международной категории получила художница из Японии Акико Танигучи (Akiko Taniguchi). Серебряный приз был вручен итальянской художнице Саре Дарио (Sara Dario), а Бронзовый – литовской художнице Руте Шипалите (Rūta Šipalytė). Также Почетными дипломами жюри отметило и работы некоторых других художников. Это Андрис Везис (Латвия), Helmie Brugman (Нидерланды) un Kimie Ino (Япония). Особый сюрприз в этом году подготовили предприятия Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются поставщиками товаров для керамистов. Выдающаяся латышская художница Элина Титане получила Почетный диплом и подарочную карту в размере 200 евро от латвийского предприятия „Keramserviss”. Эстонской художнице Аннике Тедер эстонское предприятие „Kerako” вручило подарочную карту в размере 200 евро, а литовскому художнику Ритасу Якимавичусу (Rytas Jakimavičius) подарочную карту в размере 200 евро вручило предприятие „keramikams.lt”. Во время открытия выставок состоялся перформанс израильских художников Роя Маяна и Лиат Сегал «PLATE RECORDER», а в Культурном и информационном центре Даугавпилсской крепости и Николаевских воротах была представлена инсталляция румынско-бельгийской художницы Ana Maria Asan «Воспоминания будущего: женское исследование крепости».

Новый выставочный сезон вниманию зрителей предлагает персональную выставку лауреата Национального Золотого приза «Премия Мартинсона» 2016 года Дайниса Пундурса «Экспозиция в крепости» и инсталляцию нидерландской художницы Marie-Josee Comello «Девушка в синем». В 2016 году художница стала лауреатом Международной Золотой премии «Премия Мартинсона».

2-я Латвийская международная биеннале керамики официально завершилась. Однако все выставки биеннале, которые были открыты в Риге, Сигулде, Огре, Резекне, Лузнаве, Даугавпилсе и Паневежисе (Литва) продолжают работать:

02.07.-26.07.

Выставка «Современная керамика Литвы. Коллекция международных Паневежских симпозиумов керамики».

Выставка «Современная керамика Эстонии. Что меня связывает».

Музей истории Латвийской железной дороги, Бульвар Узварас 2а, Рига

02.07.-06.08.

Выставка «Современная керамика Латвии».

Гостиница Pullman Riga Old Town, ул. Екаба 24, Рига

03.07.-29.07.

Выставка Петериса Мартинсонса /1931-2013/ «Башни». На ней представлены керамика и графические работы.

«Сигулдас Торнис», ул. Аусекля 6, Сигулда

03.07.-19.08.

Выставка Валды Подкалне и Харальда Егодзиенского «Отражения».

Огрский исторический и художественный музей, ул. Бривибас 36, Огре

04.07.-25.07.

Выставка «Кипсальская керамика».

Павильон керамики Паневежской городской художественной галереи, Републикас гатве 3, Паневежис, Литва

05.07.-31.07.

Выставка нидерландской художницы Jacomijn Steen «Люди моего поселка».

Лузнавское имение, Резекненский край, Лузнава.

15.06.-05.08.

Выставка «Латгальская керамика. Керамика в Латгалии».

Латгальский культурно-исторический музей, Атбривошанас алея 102, Резекне

06.07.-09.09.

Международная конкурсная выставка «Премия Мартинсона».

Выставка Дайниса Пундурса «Экспозиция в крепости».

Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко, ул. Михаила 3, Даугавпилс

Мероприятие состоялось в рамках празднования 100-летия Латвии. Его организовали Латвийский Центр современной керамики и Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко.

Благодарим за поддержку: Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, Фонд капитала культуры Эстонии, Фонд капитала культуры Литвы, Агентство развития Латгальского региона, акционерное общество «Латвияс Валстс межи», посольство Израиля, «Сигулдас Торнис», Турайдский музей-заповедник, гостиницу Pullman Riga Old Town, Лузнавское имение, SIA Valmiermuiža, АО „Antalis”, Keramserviss, ООО „Lode”, LMT, „Kerako”, „keramikams.lt”.

Фото к публикации:

- лого 2-й Латвийской международной биеннале керамики.

- Золотой приз в Национальной категории: Юта Риндина (Латвия), «Натюрморт с фигурой», 2018

- Золотой приз в Международной категории: Акико Танигучи (Akiko Taniguchi) из Японии, «Бесконечно однообразные ночи», 2017.

- Фото с выставки «Премия Мартинсона»

Контактная информация:

Валентин Петько

valentins.petjko@gmail.com

+371 20207533



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