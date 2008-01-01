В Даугавпилсе вырос тариф на отопление

Новости Общество | 13 июля 2018 | 19:26

Тариф на теплоснабжение в Даугавпилсе с мая этого года вырос на 6 евро за мегаватт-час. На предприятии «Даугавпилс силтумтикли» это увеличение объясняют ростом цен на газ, за счёт которого и производится теплоэнергия в городе сообщает Латгальская студия Latvijas radio. Даугавпилчане пока точно не знают, насколько больше они будут платить за тепло, но отмечают, что в целом всё становится дороже, а цена отопления сильнее бьет по их карману в зимний период.

Последние три месяца отмечалось постоянное повышение тарифа, говорит и.о. руководителя предприятия «Даугавпилс силтумтикли» Евгений Оленов.

«В общей сложности чуть более 6 евро. Получается, что в мае он поднялся на 2,33 евро, в июне поднялся ещё на 3,11 евро в сравнении с маем и на 79 центов в сравнении с июнем. Это евро за мегаватт-час».

Жители Даугавпилса пока затрудняются ответить, как это повышение отразилось на их счетах, отмечая, что в целом цены растут на все услуги и товары, и отопление не исключение.

«Честно говоря, не очень обратила внимание. Если обратить внимание, как было раньше, то они возросли, но у нас сейчас всё дорожает, поэтому не особое значение придаю. Но чтобы там совсем сумасшедшие цены были — такого нет. На фоне того, что всё растёт, то да — хотелось бы дешевле, но что поделать, как приходят счета, так и платишь».

«Всё время они больше и больше! Я лично в семье не оплачиваю счета и мало смотрю, что и как — но все жалуются, что счеты стали больше, именно отопление. — Стараетесь счета оплачивать вовремя? — Как когда получается, потому что есть не только квартира, но и дети, и покушать надо. Бывает так, что с задержками выплачиваем, бывает сразу».

«А это легче сравнить, когда зимой. Сейчас это трудно сказать, так не замечала. Этой зимой по сравнению с прошлой зимой было увеличение, но мне кажется, что я больше заплатила. А

сейчас сложно сказать, потому что так не следится за счетами теплосетей. Больше зимой слежу, а весной и летом приходят — платишь и платишь, а так не обращаю внимания. Где потяжелее, там легче сравнить, чем в летние».

«Даже в летний период и за отопление, и за квартиру — всё повышается. Еле успеваем платить, и циркуляция большая. Осени мы ждём с болью в сердце, потому что газ будет дороже, электричество будет дороже, отопление ещё не знаем на сколько. Это страшно».

На предприятии рост цен за отопление объясняют увлечением цены за газ. С ноября прошлого года до апреля этого года теплосети получали газ по выравненным платежам, объясняет исполняющий обязанности руководителя предприятия «Даугавпилс силтумтикли» Евгений Оленов.

«С мая она такая, какую нам поставщик её предлагает в зависимости от ситуации. Соответственно, предприятие в конце месяца получает цену на газ, вставляют её в специальную формулу. Эта формула утверждена регулятором, и исходя из этого, рассчитывается тариф на следующий месяц».

Стоит ли жителям Даугавпилса ждать увеличения тарифа в июле-августе, Евгений Оленов прогнозировать не стал.

«Прогнозировать цену на газ – это сложное дело и практически невозможное. Если вдруг поставщик предложит сумму на газ ниже в следующем месяце, чем в этом — соответственно, и тариф на теплоэнергию снизится. А будет выше — то и тариф станет выше. Тариф зависит от предлагаемой цены поставщика».

Определить сейчас, сколько в реальности горожане будут платить за отопление, сложно, так как летом нет такой графы, как стоимость отопления за квадратный метр. В итоге только с началом отопительного сезона в Даугавпилсе смогут понять, насколько дороже станет обогревать жилье. Пока же, по данным «Даугавпилс силтумтикли» на 1 июня этого года, задолженность горожан предприятию составляет 3,5 миллиона евро.

LSM



LSM