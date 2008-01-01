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13 июля
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Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное - хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
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Новости Латвия | 13 июля 2018 | 19:12
Пятница, 13 июля: интенсивные ливни и раскаты грома
В пятницу вплоть до самого вечера по всей территории Латвии ожидаются мощные дожди, которые будут сопровождаться раскатами грома, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Днем будет стоять пасмурная погода. Под влиянием восточного ветра с востока на запад через Латвию пройдет зона осадков, которая принесет дождь и грозу. Во время бури ветер станет порывистым.
Максимальная температура воздуха достигнет +20..+27 градусов.
В Риге временами возможны ливни и гроза. Днем воздух прогреется до +25 градусов.
LSM
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