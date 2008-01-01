Пятница, 13 июля: интенсивные ливни и раскаты грома

Новости Латвия | 13 июля 2018 | 19:12

В пятницу вплоть до самого вечера по всей территории Латвии ожидаются мощные дожди, которые будут сопровождаться раскатами грома, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Днем будет стоять пасмурная погода. Под влиянием восточного ветра с востока на запад через Латвию пройдет зона осадков, которая принесет дождь и грозу. Во время бури ветер станет порывистым.

Максимальная температура воздуха достигнет +20..+27 градусов.

В Риге временами возможны ливни и гроза. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

LSM

LSM