Новости Общество | 12 июля 2018 | 20:18

SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что в связи с проведением работ на объекте «Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Н.Строение, на ул.Ливану, ул.Авоту, ул. Елгавас, ул.Айзпутес и ул.Гродняс в Даугавпилсе»

с 16.07.2018. до 1.08.2018. произойдут изменения в организации дорожного движения на ул.Авоту ( на участке от ул.А.Пумпура до ул.Каунас)

Daugavpils



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