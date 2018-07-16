Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 июля

Именины:
Индрикис, Интс, Намейс / Андрей, Михаил, Павел

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день. Только не привыкайте к подобному положению вещей, это временно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
15 .. 17 C
Утро
21 .. 23 C
День
24 .. 26 C
Вечер
21 .. 23 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

В Даугавпилсе на католическом кладбище был торжественно открыт памятник «Полякам-сибирякам», в годы ...

2. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

3. Зато нас по головке погладят! {202}

4. Приглашают на IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург - 1812» в Даугавпилсскую крепость

5. Аэропорт ждет частных инвестиций

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. В Даугавпилсе вспомнили жертв геноцида еврейского народа

9. Четверг, 5 июля: тепло, но ветрено

10. Автобусы и трамваи {172}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {172}

 

Новости Общество | 12 июля 2018 | 20:18

Произойдут изменения в организации дорожного движения на ул.Авоту

SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что в связи с проведением работ на объекте «Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Н.Строение, на ул.Ливану, ул.Авоту, ул. Елгавас, ул.Айзпутес и ул.Гродняс в Даугавпилсе»

с 16.07.2018. до 1.08.2018. произойдут изменения в организации дорожного движения на ул.Авоту ( на участке от ул.А.Пумпура до ул.Каунас)

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 