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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 июля
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Порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день. Только не привыкайте к подобному положению вещей, это временно.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 июля 2018 | 20:18
Произойдут изменения в организации дорожного движения на ул.Авоту
SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что в связи с проведением работ на объекте «Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Н.Строение, на ул.Ливану, ул.Авоту, ул. Елгавас, ул.Айзпутес и ул.Гродняс в Даугавпилсе»
с 16.07.2018. до 1.08.2018. произойдут изменения в организации дорожного движения на ул.Авоту ( на участке от ул.А.Пумпура до ул.Каунас)
Daugavpils.lv
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