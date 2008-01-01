Заместитель председателя Думы Янис Дукшинский вместе со специалистами УКХ осмотрели 3 городских объекта

Новости Общество | 12 июля 2018 | 20:14

10 июля заместитель председателя Думы Янис Дукшинский вместе со специалистами УКХ провели выездную рабочую встречу и посетили три объекта городской инфраструктуры. Первый – только что построенный участок дороги на улице Пушкина. Это один из участков, который был включён в программу асфальтирования грунтовых дорог на территории города.

Новострой можно назвать образцовым – широкая проезжая часть, тротуар, позволяющий удобно чувствовать здесь себя и пешеходам и велосипедистам, места для парковки. Саженцы деревьев оборудованы поливочной системой, что актуально этим засушливым летом.

Коммунальщики признают, что программа по асфальтированию грунтовых дорог – хорошая возможность значительно улучшить дорожную инфраструктуру в городе.

Ещё один объект и объект проблематичный – лесопарковая зона в Стропах. Территория вдоль лесных дорог, предназначенных в основном для оперативных служб, постепенно превращается в свалку бытового мусора. Напомним, что за несоблюдение правил обхозяйствования мусора, грозит штраф, поэтому самоуправление ещё раз призывает всех убирать за собой отходы после импровизированных пикников на лоне природы.

Здесь же в Стропах – еще один опасный объект – бывшая насосная станция, канувшего в Лету Завода химического волокна. Объект находится в частной собственности, не огорожен, что делает его заманчивым местом для прыгунов с конструкций полуразвалившегося строения, что опасно для жизни.

Несмотря на то, что объект не принадлежит самоуправлению, руководство Думы озаботилось сложившейся здесь ситуацией и будет вести переговоры с собственником о том, чтобы предотвратить случаи попадания на заброшенную и опасную территорию детей и подростков.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

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