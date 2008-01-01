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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 12 июля 2018 | 20:04
Лицензия банка ABLV аннулирована
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 11 июля аннулировал лицензию банка ABLV. Это является запланированной частью процесса самоликвидации, сообщают представители финансового учреждения и Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK).
В связи с решением ЕЦБ банк прекращает участие в расчетной системе TARGET 2 (межбанковская платёжная система, позволяющая в режиме реального времени осуществлять международные расчёты внутри Европейского союза — прим. Rus.Lsm.lv). Кроме того, в дальнейшем не будет возможности напрямую переводить деньги на счет, в международном номере которого есть AIZK.
С 12 июля в банке также закрываются все расчетные счета, открытые клиентами. Они будут проинформированы о новых платежных реквизитах, отмечает банк.
«Это запланированный и закономерный шаг, который никоим образом не влияет на процесс самоликвидации. FKTK продолжит контролировать его процесс согласно ранее принятому плану», — говорит Петерс Путниньш.
ABLV подчеркивает, что аннулирование лицензии не снимает с заемщиков обязательств по погашению кредитов.
Как ранее писал Rus.lsm.lv, после очень долгого размышления FKTK, тщательно изучив поданный акционерами ABLV план самоликвидации кредитного учреждения, 12 июня дала-таки добро на то, чтобы банк был ликвидирован самими владельцами, а не назначенными извне администраторами. Свой план по самоликвидации ABLV подал FKTK еще в апреле.
Комиссия утвердила всех четырех предложенных банком ликвидаторов. Это присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров. К процессу планируется привлечь и международную аудиторскую компанию Ernst&Young.
Как заявил Ковальчук, кредиторам планируется вернуть около 2 миллиардов евро.
Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США.
25 февраля Rus.Lsm.lv приводил сообщение Европейского Центрального банка о «волне оттока вкладов из ABLV bank» и заявление самого банка о привлечении 1,36 млрд. евро для выполнения требований клиентов. В ночь на субботу FKTK сообщил, что у ABLV bank наступило состояние недоступности вкладов, а чуть позже ЕЦБ уведомил о принятом решении ликвидировать ABLV и его люксембургскую «дочку».
Акционеры ABLV bank 26 февраля на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.
LSM
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