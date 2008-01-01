Четверг, 12 июля: самый жаркий день недели

Новости Латвия | 12 июля 2018 | 19:56

Сегодня в Латвии станет еще теплее, однако местами вероятны кратковременные дожди и даже грозы, прогнозируют синоптики.

Ветер будет слабым. Во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни, однако они затронут лишь юго-западные регионы страны.

Днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, и лишь на побережье Рижского залива будет на несколько градусов прохладнее.

В Риге сегодня осадков не ожидается, хотя и усилится облачность. Днем столбик термометра в столице поднимется до +28 градусов.

LSM



LSM