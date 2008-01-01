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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 июля
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Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.
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Новости Латвия | 12 июля 2018 | 19:56
Четверг, 12 июля: самый жаркий день недели
Сегодня в Латвии станет еще теплее, однако местами вероятны кратковременные дожди и даже грозы, прогнозируют синоптики.
Ветер будет слабым. Во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни, однако они затронут лишь юго-западные регионы страны.
Днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, и лишь на побережье Рижского залива будет на несколько градусов прохладнее.
В Риге сегодня осадков не ожидается, хотя и усилится облачность. Днем столбик термометра в столице поднимется до +28 градусов.
LSM
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