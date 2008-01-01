С аншлагом отшумело белорусское Купалье

Новости Культура | 11 июля 2018 | 20:11

ЦБК ЦБК

6 июля 2018 года в малом зале Дома Единства в Даугавпилсе прошел концерт «Белорусское Купалье», организованный Центром белорусской культуры (ЦБК), в котором приняли участие местные белорусские коллективы и ансамбль народной песни «На панадворку» (Браслав, Беларусь).

Купалье – один из древнейших народных праздников, посвященных летнему солнцестоянию и расцвету земли, который отмечают у славян в ночь с 6 на 7 июля.

В Даугавпилсе “Белорусское Купалье” стало традиционным и очень популярным. Менялись его форматы - от представления в зале до праздника-квеста в парке Дубровина, но неизменной оставалась яркая и незабываемая атмосфера всеобщего народного гулянья с задорными белорусскими песнями, танцами, хороводами, обрядами и ритуалами, всевозможными мастер-классами от народных умельцев.

В этом году “Белорусское Купалье” вернулось в зал в формате концерта, поскольку технически было крайне сложно организовать массовое уличное празднество, ведь в эти дни вся Латвия жила в режиме Вселатвийского праздника песни и танцев. Накануне ночью из Риги вернулись три коллектива ЦБК, для которых большая честь – участвовать в латвийской культурной олимпиаде: их видели сотни тысяч зрителей в праздничном шествии, на концерте в театре Чехова, на концертных площадках в Верманском саду. Об этом говорила руководитель Центра белорусской культуры и председатель Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Жанна Романовская, открывая концерт “Белорусское Купалье”. Затем прозвучали сердечные поздравления в адрес общества «Уздым», которое именно в этот день отметило 25-летие со дня основания (праздновать будем 8 сентября, в День белорусской культуры).

Тему продолжил новый консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Николай Романкевич, обратившийся с приветственной речью к белорусской диаспоре и гостям.

А затем зрителей от мала до велика захватила концертная программа, в которой выступили творческие коллективы ЦБК: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка» (кстати, «Купалинка», «Паулинка» и «Пралески» показали купальскую программу, с которой они выступали в Риге).

Зажигательный ансамбль народной песни «На панадворку» (Браслав, Беларусь) никого не оставил равнодушным. Все дружно подпевали, притопывали-прихлопывали, а некоторые даже пускались в пляс.

До и во время концерта любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, глиняных свистулек и многого другого от браславских ремесленниц Ларисы Дорофейчик и Ирины Высоцкой (Беларусь), а также белорусской вытинанки от Центра белорусской культуры. Поэтому многие зрители уносили с собой не только приподнятое праздничное настроение, но сувениры и открытки, сделанные собственными руками.

В следующем году Купалье обязательно вернется на природу – в парк!

Центр белорусской культуры выражает искреннюю благодарность за помощь в организации концерта Центру латышской культуры, предприятию „Labiekārtošana - D” и городским средствам массовой информации.



Центр белорусской культуры