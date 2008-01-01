В Латвии не хватает детских психиатров

Новости Латвия | 11 июля 2018 | 18:41

Латвийским детям с поведенческими или психологическими проблемами сложно получить помощь из-за нехватки врачей. Решить проблему власти намерены с помощью плана деинститулизации. Кроме того, планируется уделить больше внимания оказанию помощи детям в регионах, рассказывает Latvijas radio.

Очень важно найти причины поведенческих или эмоциональных проблемам детей в детском саду, а позднее и в школе. К сожалению, в Латвии не так много врачей, способных провести диагностику и оказать качественную помощь.

Наиболее эффективным и дешевым способом является ранняя диагностика. Если даже родители знают о диагнозе ребенка, пройдет длительное время, пока они с ним свыкнутся и займутся ребенком.

По словам психиатра Детской клинической университетской больницы Анете Масальской, зачастую родители не верят диагнозу, хлопают дверьми и направляются к другому специалисту, тем самым теряя время.

«Образованными должны быть не только специалисты, но и сами родители, чтобы оказать нужную помощь ребенку», - говорит руководитель общества Dižavanagi Илзе Дурнева.

Когда ребенок направляется к специалисту, психологическую помощь могут получить и родители. Во время таких консультаций можно научиться принимать ситуацию и получить советы, как действовать в той или иной ситуации, с которыми сталкиваются больные дети. По словам Анете Масальской, несмотря на обилие медикаментов, помощь заключается не только в лекарствах, но и в здоровой команде, которая работает с ребенком и родителями. Надо понимать и то, что лекарства не всегда лечат, а только снимают некоторые симптомы, немного успокаивая ребенка, чтобы специалистам было проще работать.

Визита к врачу приходится ждать долго, но обычно родители только получают рекомендацию, что реабилитацию можно начать без отдельного заключения.

По словам представителя Министерства благосостояния Алдиса Дудиньша, одним из компонентов проекта деинститулизации относится к детям с инвалидностью и психологическими проблемами. Доступны услуги дневного центра ухода, есть социальные дневные центры со специалистами, а поддержку могут получить и родители детей. Кроме того, возможны услуги ухода на дому – до десяти часов в неделю.

Всего в ходе проекта деинститулизации планируется помочь 3400 детей.

А представитель Минздрава Инета Бумане отметила, что ведомство работает над улучшением амбулаторных услуг, а также над созданием центров в регионах. Важна в этом процессе и роль семейных врачей, а потому родителям тоже важно пройти обучение.

В настоящий момент детские психиатры работают в 22 медицинских учреждениях, однако многопрофильные команды есть только в Детской больнице, где приходится ждать длинную очередь.

LSM



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