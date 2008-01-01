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Новости Латвия | 11 июля 2018 | 18:35
Названы самые востребованные вузы Латвии в этом году
Заявки на поступление в вузы Латвии с начала приема документов подали 10 047 абитуриента, сообщили агентству LETA в высших учебных заведениях.
По данным портала Latvija.lv, из 12 вузов в системе электронной подачи документов наиболее популярен среди поступающих Латвийский университет, куда подана 3491 заявка. На втором месте Рижский технический университет — 2388 заявок.
В Рижский университет Страдиньша, который не входит в единую систему электронного приема документов, заявки на учебу подали 1900 абитуриентов.
В Латвийском сельскохозяйственном университете хотят учиться 807 человек, в Даугавпилсском университете — 348, в Банковской высшей школе — 236, в Лиепайском университете — 215, в Резекненской технологической академии — 208, в Видземской высшей школе — 142, в высшей школе "RISEBA" — 119, в Вентспилсской высшей школе — 117, в Высшей школе менеджмента информационных систем — 40, в Высшей школе экономики и культуры — 36.
В целом 8147 поступающих в вузы подали 33 232 заявки на различные программы.
Прием документов в вузы проходит в два этапа. Первый закончится 13 июля, после чего абитуриенты, не попавшие на выбранные приоритетные программы смогут претендовать на другие программы обучения. Второй тур приема документов завершится 17 июля.
Delfi.lv
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