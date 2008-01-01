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Новости Латвия | 11 июля 2018 | 18:32
Инспекция здоровья: на пляже в Даугавгриве вода чистая, в Вецаки на глубине водорослей нет
Специалисты Инспекции здоровья в среду 11 июля провели внеочередные анализы воды на рижских пляжах, где наблюдалось скопление сине-зеленых водорослей, и сняли часть ограничений на купание, сообщает Riga.lv.
Днем во вторник 10 июля Инспекция получила информацию от жителей о возможном скоплении сине-зеленых водорослей на пляжах в Даугавгриве и Вецаки. Специалисты инспекции 11 июля утром обследовали упомянутые пляжи и констатировали, что на пляже в Даугавгриве массового размножения сине-зеленых водорослей не зафиксировано и вода визуально выглядит чистой, поэтому ограничения на купание не установлены. Однако в отдельных местах вне официального пляжа в направлении маяка на Даугавгриве можно заметить остатки водорослей (в том числе и сине-зеленых), вымытые на берег водой.
В свою очередь на пляже Вецаки на берегу можно встретить много сине-зеленых водорослей, массовое скопление водорослей наблюдается и в воде, и на мелководье. На глубине водорослей нет.
Инспекция по соображениям безопасности призывает родителей не разрешать детям играть на мелководных и прибрежных территориях, где наблюдаются сине-зеленые водоросли и вода окрашена в зеленый цвет. Также специалисты рекомендуют воздержаться от купания людям, у которых часто возникают аллергические реакции на коже.
Чтобы получить дополнительную информацию о составе сине-зеленых водорослей, Рижское самоуправление заказало лабораторное исследование образцов воды с пляжей в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаки.
"Мы получили много звонков о том, что сине-зеленые водоросли замечены именно на этих пляжах. Уже сообщили и о том, что водоросли видели в Царникаве", — пояснил и.о. руководителя отдела надзора за общественным здоровьем Инспекции здоровья Нормунд Кадикис. По его словам, водоросли размножились в одном из мест Рижского залива, а к берегу их принес сильный ветер.
Действительно ли сине-зеленые водоросли токсичны?
Сказать, насколько ядовиты данные водные растения, пока нельзя. "Анализы взятых проб точно покажут, что в воде есть токсичные сине-зеленые водоросли. Это видно невооруженным глазом. Но насколько они действительно токсичны? В Латвии нет лабораторий, которые могут установить токсичность. Обычно токсины вырабатываются ближе к осени. Поэтому теоретически может быть, что токсинов в водорослях и нет. Предупреждение о том, что водоросли токсичны, сохранится".
Как долго сине-зеленые водоросли будут в воде?
По словам эксперта, сине-зеленые водные растения могут цвести все лето и до середины осени. Но не обязательно все это время они будут омрачать будни отдыхающих. Водоросли может унести течением или ветром. Могут поменяться погодные условия, и водоросли перестанут "цвести".
Чем и для кого опасны сине-зеленые водоросли?
Инспекция поясняет, что сине-зеленые водоросли — это не загрязнения, а естественные природные организмы внутренних и морских вод, но проблемы создает их массовое размножение, поскольку часть встречаемых у нас сине-зеленых водорослей токсична. Когда растения отмирают, они начинают выделять токсины. У купающихся эти токсины могут вызвать аллергическую реакцию кожи и глаз, другие раздражения слизистой.
Не исключено, что токсины могут скапливаться в рыбе. Поэтому в водах, где наблюдается массовое скопление сине-зеленых водорослей, не рекомендуют ловить рыбу и тем более употреблять ее в пищу.
"Цветение" сине-зеленых водорослей в латвийских реках, озерах, водоемах и периодически в Рижском заливе наблюдается ежегодно. К сожалению, в связи с изменениями климата ожидается, что с годами эта проблема только увеличится. Массовому размножению водорослей способствует теплая и безветренная погода, температура воды выше 16° C и достаточное количество питательных веществ, преимущественно соединение азота и фосфора, но сине-зеленые водоросли могут получать азот и из кислорода. Как только становится прохладнее, ветреннее и дождливее, "цветение" сходит на нет. В зависимости от погодных условий меняется и интенсивность цветения, и период.
Инспекция еще раз подчеркивает, что массовое скопление потенциально токсичных сине-зеленых водорослей еще не свидетельствует о том, что токсины выделяются и попадают в воду, поэтому применяемые средства предосторожности считаются профилактическими. Определенно нельзя купаться, если водоросли скопились и это можно заметить по нечистой ядовитого цвета (пленка на воде, разводы и др.) воде на всей ее поверхности или акватории места купания, например, на всей поверхности озера.
Delfi.lv
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