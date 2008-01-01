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Новости Культура | 11 июля 2018 | 18:29

У посетителей фестиваля «Dinaburg 1812» будет возможность насладиться бесплатными концертами

С 13 по 15 июля в Даугавпилсской крепости состоится IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург—1812», посвящённый боевому крещению Даугавпилсской (Динабургской) крепости в июле 1812 года, когда состоялась битва Наполеоновской армии с армией Российской империи. В рамках данного мероприятия в Даугавпилсской крепости состоятся бесплатные концерты.

14 июля гостем концерта будет фолк-группа «Irdorath» (Беларусь). Концерт состоится в 21:00 во дворе Арт центра имени Марка Ротко. Группа исполняет средневековую музыку и музыку авторского сочинения. При исполнении использует старинные духовые инструменты. Участники группы характеризуют свой стиль музыки как фэнтези-фолк. Выступление дополняют хореографические элементы, наряды музыкантов и спецэффекты. Группа основана в 2009 году и изначально в ней были только два участника из Гродно. С 2011 года группа принимает участие в различных мероприятиях посвящённых культуре средневековья, в рыцарских турнирах, которые проводятся в Беларуси и странах Европы. В дискографии группы доступны два альбома: «Ad astra» (2012), «Dreamcather» (2015).

            15 июля в 12:00 мероприятие завершит концерт Анастасии Малашкевич&Band (Беларусь) во дворе Арт центра им. Марка Ротко. Анастасия окончила Академию музыки по классу оперного искусства и является солисткой Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Многократно выступала в национальных отборах на "Евровидение" и занимала 2 место, а также принимала участие в международных музыкальных проектах и конкурсах.

 

Вход на концерты бесплатный.

 

Информация:
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости Агентства информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления
Тел. +371 65424043, +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
https://www.facebook.com/daugavpils.cietoksnis

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