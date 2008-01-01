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Новости Культура | 11 июля 2018 | 18:27
В Центре Ротко открыли новый выставочный сезон
В прошедшую пятницу в Художественном центре имени Марка Ротко торжественно открыли новый летний выставочный сезон. В этом сезоне – только три экспозиции, но масштабных как по количеству экспонатов, так и по географии художников.
Открытию предшествовало награждение участников 2-й Латвийской международной биеннале керамики, которое стало данью памяти всемирно известному керамисту, уроженцу Даугавпилса, Петерису Мартинсонсу. На конкурсной выставке представлено 100 лучших работ художников из 29 стран мира.
В свою очередь, выставка «100 в латвийском искусстве» представит работы 106 латвийских художников разных поколений, работащих в разных жанрах. Экспозиция была задумана как визуальный рассказ без границ и ограничений на происходящее в современном художественном пространстве. Вернисаж позволяет встретиться разным поколениям латвийских художников и рассуждать об общем и различном, об актуальном и важном. О том, что побудило создать композицию из стекла или керамики, написать картину или создать художественный текстиль.
В новом выставочном сезоне открылась и персональная выставка лауреата Национального золотого приза «Премия Мартинсона» 2016 года Дайниса Пундурса «Экспозиция в крепости».
Жизнь Центра Ротко статичной не назовёшь: выставочные сезоны сменяют друг тдруга с завидным постоянством, поэтому гостям и жителям Даугавпилса этот культурный объект европейского значения не наскучит. На количество посетителей здесь никогда не жаловались.
Процесс культурного обмена не затихал с момента открытия. С годами Центр приобрёл своего зрителя, собрал вокруг себя тех, кто творит и кто по достоинству может оценить творения.
Все выставки нового сезона можно осмотреть до 9 сентября этого года. Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.
Daugavpils.lv
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