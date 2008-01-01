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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
11 июля
День моря в Латвии
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Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 11 июля 2018 | 08:16
Среда, 11 июля: местами жара, местами – ливни
В среду воздух в Латвии разогреется до +27 градусов, однако синоптики предсказывают, что местами могут пройти сильные ливни.
Днем температура воздуха поднимется до +24..+27 градусов, однако на побережье будет прохладнее – до +21 градусов.
Дождевые облака затронут западные и центральные районы страны, местами возможны грозы.
В Риге столбик термометра поднимется до +26 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.
LSM
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