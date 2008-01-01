Среда, 11 июля: местами жара, местами – ливни

Новости Латвия | 11 июля 2018 | 08:16

В среду воздух в Латвии разогреется до +27 градусов, однако синоптики предсказывают, что местами могут пройти сильные ливни.

Днем температура воздуха поднимется до +24..+27 градусов, однако на побережье будет прохладнее – до +21 градусов.

Дождевые облака затронут западные и центральные районы страны, местами возможны грозы.

В Риге столбик термометра поднимется до +26 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

LSM

LSM