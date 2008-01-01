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Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.

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Новости Латвия | 11 июля 2018 | 08:16

Среда, 11 июля: местами жара, местами – ливни

В среду воздух в Латвии разогреется до +27 градусов, однако синоптики предсказывают, что местами могут пройти сильные ливни.

Днем температура воздуха поднимется до +24..+27 градусов, однако на побережье будет прохладнее – до +21 градусов.

Дождевые облака затронут западные и центральные районы страны, местами возможны грозы.

В Риге столбик термометра поднимется до +26 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

LSM

LSM

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