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Новости Общество | 10 июля 2018 | 18:56

Специалисты образования проанализировали итоги ушедшего учебного года

На прошедшей 6 июня в Управлении образования пресс-конференции презентовали результаты прошлого учебного года, а также рассказали о новой услуге для горожан.

Руководитель Управления образования Марина Исупова, говоря о результатах централизованных экзаменах учащихся основных и средних школ, оценила приоритеты методической работы, а также проектную активность учебных заведений города.

Анализируя результаты экзаменов, необходимо отметить, что уже традиционно, они лучше, чем в среднем по стране. Оценки выше 60% получили учащиеся Даугавпилсской русской средней школы-лицея, Государственной гимназии, 3 и 9 средних школ. Значительно улучшили свои результаты воспитанники 10 и 15 средних школ города.

К сожалению, ухудшились показатели централизованного экзамена по математике. Эта проблема носит глобальный характер и характерна для всех учебных заведений страны. Этот факт должен заставить Министерство образования и науки, а также педагогов изменить подход к преподаванию этого предмета.

С сентября Управление образования вводит новую услугу для взрослых. Медиация – так звучит ее название, а цель – помочь решать семейные конфликты, причины которых связаны с процессом воспитания и образования.

Медиация – процесс переговоров, медиатор руководит этим процессом так, чтобы конфликтующие стороны пришли к определённому соглашению.

Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

Delfi
 

Daugavpils.lv

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