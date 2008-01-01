Численность населения Земли за год выросла на 83 млн человек

Новости В мире | 10 июля 2018 | 18:55

На планете живут 7 млрд 635 млн человек. Это на 83 млн больше, чем годом ранее, отмечают эксперты немецкого фонда. Прирост населения особенно заметен в Африке.

По сравнению с прошедшим годом население планеты увеличилось на 83 миллиона жителей и составляет более 7 миллиардов 635 миллионов человек. Об этом сообщил немецкий фонд "Население Земли" (DSW).

По его данным, каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей. Прирост населения особенно заметен в странах Африки, отмечают эксперты фонда. К 2050 году численность населения на континенте увеличится с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.

Одной из причин роста специалисты DSW называют высокое количество случаев нежелательной беременности. По словам главы фонда Ренаты Бер, у половины женщин в странах южнее Сахары больше детей, чем они хотят. Это обусловлено недостаточным уровнем просвещения и нехваткой контрацептивов, считает Бер.

"Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть", — заявила Бер.

В свою очередь, население Евросоюза к 1 января 2018 года выросло до 512,6 млн человек, отмечает статистическое ведомство ЕС Eurostat в Люксембурге. За прошедший год в ЕС на 5,3 млн смертей пришлось 5,1 млн новорожденных, а прирост в 1,1 млн человек обусловлен миграцией, отмечают специалисты.

Наиболее населенной страной Евросоюза является Германия, в которой проживают 82,9 млн человек. Следом идут Франция (67,2 млн) и Великобритания (66,2 млн).

Число проживающих в городах к 2030 году увеличится на один миллиард и составит 5,2 млрд человек или 60% населения планеты, утверждает Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН). На данный момент в мире имеются 548 городов-миллионников, количество жителей 33 из них превышает 10 млн человек, отмечают эксперты.

По данным ООН, крупнейшим городом мира является столица Японии Токио, в которой проживают 37 млн человек. В индийской столице Нью-Дели живут 29 миллионов, а в китайском Шанхае — 26 млн человек. Для сравнения: население Москвы составляет около 12 миллионов жителей, в Берлине проживают около 3,5 миллионов человек.

В ООН полагают, что к 2030 году количество городов-миллионников вырастет до 703, среди которых в 43 будут свыше 10 млн жителей. Индийская столица станет наиболее населенным городом Земли, поскольку в ней будут жить на 10 млн человек больше, считают эксперты.

Данные опубликованы в преддверии Всемирного дня народонаселения, который отмечается 11 июля.

Delfi



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