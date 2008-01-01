Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 июля
Именины:
Лия, Оливия / Георгий, Иван, Иванна
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
У вас были планы на сегодня? Забудьте о них. Вам сегодня по секрету сообщат нечто такое, что полностью перекроит ваш день, хорошо если не жизнь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1789 ()
|GBP
|0.8834 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.8901 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Зато нас по головке погладят! {202}
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Приглашают на IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург - 1812» в Даугавпилсскую крепость
8. Автобусы и трамваи {171}
9. Евгения Крюкова поведет Союз русских Латвии на выборы в Сейм по Латгалии
10. Сборная Швеции победила Швейцарию и впервые за 24 года вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 10 июля 2018 | 18:53
Алена Остапенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Сильнейшая латвийская теннисистка Алена Остапенко впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, который проходит в эти дни на травяных кортах Великобритании.
В четвертьфинале 21-летняя Остапенко в двух сетах обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову. Итоговый счет 7:5, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.
Остапенко 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Цибулковой один эйс, 5 двойных и 3 брейка. Рижанка, получившая 12-й номер посева, одержала первую победу над Цибулковой в трех матчах.
За выход в финал победительница "Ролан Гаррос" 2017 года сыграет против немки Ангелик Кербер, которая в своем четвертьфинале победила россиянку Дарью Касаткину — 6:3, 7:5.
Остапенко во второй раз вышла в 1/2 финала на "Большом шлеме" (первый полуфинал был на победном "Ролан Гаррос"-2017), а Кербер — в седьмой. У 30-летней немки две победы на "Шлемах". Лучший результат на Уимблдоне она показала в 2016 году, когда дошла до финала, в котором проиграла Серене Уильямс.
Остапенко прежде ни разу не доходила на Уимблдоне дальше четвертьфинала. До этой стадии латвийка впервые добралась в прошлом году — после победы на "Ролан Гаррос". До этого она лишь раз преодолела барьер первого круга на травяном "Шлеме", но в 2014 году выиграла Уимблдон в категории девушек до 18 лет.
Delfi.lv
Добавить комментарий