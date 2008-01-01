Алена Остапенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Новости Спорт | 10 июля 2018 | 18:53

Сильнейшая латвийская теннисистка Алена Остапенко впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, который проходит в эти дни на травяных кортах Великобритании.

В четвертьфинале 21-летняя Остапенко в двух сетах обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову. Итоговый счет 7:5, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.

Остапенко 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Цибулковой один эйс, 5 двойных и 3 брейка. Рижанка, получившая 12-й номер посева, одержала первую победу над Цибулковой в трех матчах.

За выход в финал победительница "Ролан Гаррос" 2017 года сыграет против немки Ангелик Кербер, которая в своем четвертьфинале победила россиянку Дарью Касаткину — 6:3, 7:5.

Остапенко во второй раз вышла в 1/2 финала на "Большом шлеме" (первый полуфинал был на победном "Ролан Гаррос"-2017), а Кербер — в седьмой. У 30-летней немки две победы на "Шлемах". Лучший результат на Уимблдоне она показала в 2016 году, когда дошла до финала, в котором проиграла Серене Уильямс.

Остапенко прежде ни разу не доходила на Уимблдоне дальше четвертьфинала. До этой стадии латвийка впервые добралась в прошлом году — после победы на "Ролан Гаррос". До этого она лишь раз преодолела барьер первого круга на травяном "Шлеме", но в 2014 году выиграла Уимблдон в категории девушек до 18 лет.

Delfi



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