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Новости Латвия | 10 июля 2018 | 18:51

На пляже в Вецаки не советуют купаться из-за сине-зеленых водорослей

В связи с быстрым размножением сине-зеленых водорослей Рижское самоуправление призывает население временно воздержаться от купания в Рижском заливе на пляже в Вецаки.

Реагируя на информацию ответственных служб, самоуправление вечером 10 июля в местах для купания разместит информационные знаки об ограничении купания.

В ближайшее время будут проведены внеочередные анализы воды в Рижском заливе около Вецаки. После получения результатов общественность будет информирована об уровне загрязнения и возможности купаться.

Рижская дума отмечает, что последний раз измерения качества воды на пляже в Вецаки выполнялись на прошлой неделе. Тогда качество воды было в норме.

Сине-зеленые водоросли, отмирая, могут выделять в воде токсины, что может вызвать различные аллергические кожные реакции и воспаление слизистой оболочки. Отравление людей сине-зелеными водорослями происходит очень редко. Если человек соприкоснулся в воде с сине-зелеными водорослями, следует немедленно вымыться в чистой воде, можно также использовать активированный уголь. В случае тяжелого отравления надо обратиться за помощью к медикам.

Кроме того нельзя допускать, чтобы домашние животные пили воду, в которой массово размножились сине-зеленые водоросли — животные могут отравиться токсинами и даже погибнуть.

"Цветные воды" во время размножения водорослей наблюдаются в латвийских реках и озерах, а также в Рижском заливе каждый год. Как правило, это процесс является безвредным.

В этом году на пляже Вецаки впервые установлен Синий флаг — признак того, что он является чистым.

Delfi
 

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