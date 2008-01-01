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Новости Латвия | 10 июля 2018 | 08:18

Вторник, 10 июля: тепло, но дождливо

Сегодня в Латвии ожидается частично облачная погода, временами возможны краткосрочные дожди, а после обеда – гроза, предсказывают синоптики.

Днем воздух прогреется до +21..+25 градусов, однако на побережье столбик термометра не поднимется выше +20 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность. Ветер будет умеренным, при этом будет тепло – до +24 градусов.

LSM
 

LSM

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