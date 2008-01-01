Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 июля

Именины:
Асна, Асне, Зайга / Давид, Денис, Иван

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или, хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
14 .. 16 C
Утро
16 .. 18 C
День
20 .. 22 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

3. Зато нас по головке погладят! {202}

4. Аэропорт ждет частных инвестиций

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Евгения Крюкова поведет Союз русских Латвии на выборы в Сейм по Латгалии

8. Глава Даугавпилсского края Янина Ялинская будет баллотироваться в Сейм по списку СЗК

9. Приглашают на IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург - 1812» в Даугавпилсскую крепость

10. Понедельник, 2 июля: дождливо и прохладно

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {171}

 

Новости Спорт | 9 июля 2018 | 19:42

Остапенко пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона, проходящего в эти дни на травяных кортах Великобритании.

В матче четвертого круга Остапенко в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович. Итоговый счет 7:6, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Остапенко, получившая 12-й номер посева на Уимблдоне, дважды подала навылет, сделала 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Александры 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал победительница "Ролан Гаррос" 2017 года сыграет против словачки Доминики Цибулковой. Экс-четвертая ракетка мира победила представительницу Тайваня Се Шувэй со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Цибулкова в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга она сделала один эйс, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.

В полуфинале победительница матча Цибулкова — Остапенко сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной или немки Ангелик Кербер.

Delfi
 

Delfi.lv

Добавить комментарий

 