Остапенко пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Новости Спорт | 9 июля 2018 | 19:42

Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона, проходящего в эти дни на травяных кортах Великобритании.

В матче четвертого круга Остапенко в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович. Итоговый счет 7:6, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Остапенко, получившая 12-й номер посева на Уимблдоне, дважды подала навылет, сделала 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Александры 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал победительница "Ролан Гаррос" 2017 года сыграет против словачки Доминики Цибулковой. Экс-четвертая ракетка мира победила представительницу Тайваня Се Шувэй со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Цибулкова в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга она сделала один эйс, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.

В полуфинале победительница матча Цибулкова — Остапенко сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной или немки Ангелик Кербер.

Delfi



Delfi.lv