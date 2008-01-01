Понедельник, 9 июля: облачность усиливается

Новости Латвия | 9 июля 2018 | 19:27

Сегодня в Латвии переменно-облачно, местами. Главным образом на востоке, прольются кратковременные дожди, прогнозируют метеорологи.

Однако будет тепло, днем до +18..+24 градусов. Ветер слабый до умеренного, северо-западный.

В Риге облачность станет сильнее, но существенных осадков не ожидается. Днем до +20. В лесах Рижского региона сохраняется повышенная пожароопасность.

На новой неделе в Латвии ожидается потепление — временами даже до +27 градусов, но вместе с тем во второй половине недели возможны сильные ливни и грозы.

LSM



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