Заключительный концерт Праздника песни собрал рекордное число зрителей и участников

Новости Латвия | 9 июля 2018 | 19:09

В заключительном концерте Праздника песни и танца, который прошел вечером 8 июля, приняли участие 67 тыс. человек. Это рекордное число посетителей и участников, признала в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения исполнительный директор Праздника песни и танца Эва Юхневича.

По словам Юхневичи, показания электронной системы учета билетов в Межапарке свидетельствуют, что финальный концерт посетили 67 253 человека. Всего же организацией праздника занимались около 4 тыс. человек – в их число входит не только команда, работавшая непосредственно под управлением Юхневичи, но и добровольцы, а также служащие различных учреждений – полиции, «скорой» и т.п.

За время этого праздника Юхневича пережила массу эмоций, но при этом она уверена – они выйдут наружу гораздо позже. «Эмоциональные переживания, а не приключения, останутся в памяти на всю жизнь», - признала она, отметив, что работа над праздником еще не завершена: впереди много «бумажной работы», уборка территории и другие обязанности. Все это потребует несколько недель.

Как один из минусов, который необходимо решить в будущем, она назвала работу над усовершенствованием электронной системы продажи билетов. После праздника планируется возобновить переговоры с Biļešu paradīze. Говоря же о спекулянтах, Юхневича с сожалением признала: пока есть спрос, будет и предложение.

Аккредитацию для освещения праздника получили неполных пять сотен иностранных журналистов.

LSM