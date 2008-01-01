"На звездном пути": в Межапарке — кульминация Праздника песни

Новости Латвия | 8 июля 2018 | 23:28

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8 июля в Риге проходит завершающий грандиозный концерт XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца. На Большой эстраде Межапарка выступят 16500 участников хоровых коллективов со всей Латвии. В прямом видеоэфире можно заглянуть "за кулисы" концерта.

Концерт "На звездном пути" — главное событие праздничной недели. В основе идеи заключительного концерта — путь многих поколений народа Латвии по Звездному пути, где надо преодолеть природные коллизии и жизненные испытания, победить превратности судьбы и выбрать верное направление на поворотных этапах истории, чтобы в конце концов по Млечному пути вернуться домой.

В каждой из частей концерта прозвучат знаковые песни своего времени, ярчайшие произведения латышской профессиональной хоровой музыки композиторов Язепа Витолса, Эмила Дарзиньша, Яниса Лусенса, Петериса Плакидиса, Иманта Калниньша и других выдающихся авторов.

В целом в концерте примут участие 16 500 участников хоровых коллективов, 1200 танцоров и 1500 музыкантов.

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