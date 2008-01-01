Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 июля
Именины:
Ада, Аделе, Антра / Давид, Дементий, Денис
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1724 ()
|GBP
|0.886 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|74.0505 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Зато нас по головке погладят! {202}
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Евгения Крюкова поведет Союз русских Латвии на выборы в Сейм по Латгалии
8. Глава Даугавпилсского края Янина Ялинская будет баллотироваться в Сейм по списку СЗК
9. Приглашают на IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург - 1812» в Даугавпилсскую крепость
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 июля 2018 | 23:28
"На звездном пути": в Межапарке — кульминация Праздника песни
8 июля в Риге проходит завершающий грандиозный концерт XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца. На Большой эстраде Межапарка выступят 16500 участников хоровых коллективов со всей Латвии. В прямом видеоэфире можно заглянуть "за кулисы" концерта.
Концерт "На звездном пути" — главное событие праздничной недели. В основе идеи заключительного концерта — путь многих поколений народа Латвии по Звездному пути, где надо преодолеть природные коллизии и жизненные испытания, победить превратности судьбы и выбрать верное направление на поворотных этапах истории, чтобы в конце концов по Млечному пути вернуться домой.
В каждой из частей концерта прозвучат знаковые песни своего времени, ярчайшие произведения латышской профессиональной хоровой музыки композиторов Язепа Витолса, Эмила Дарзиньша, Яниса Лусенса, Петериса Плакидиса, Иманта Калниньша и других выдающихся авторов.
В целом в концерте примут участие 16 500 участников хоровых коллективов, 1200 танцоров и 1500 музыкантов.
Добавить комментарий