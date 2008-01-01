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Новости Общество | 8 июля 2018 | 23:13

В Этнографическом музее отгуляли латгальскую свадьбу

Delfi

7 июля в Этнографическом музее под открытым небом в Риге отгуляли настоящую латгальскую свадьбу. Занда и Кристап решили пожениться именно во время Праздника песни и танца.

Свадьбу гуляли в Видземском, Земгальском, Курземском и Латгальском дворах — по всем традициям: были сваты и "цыгане", песни и танцы, игры и представления. Сначала жениху Кристапу предлагали фальшивых невест, но он все равно выбрал свою Занду.

Delfi

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