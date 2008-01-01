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8 июля
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 июля 2018 | 23:10
В понедельник местами пройдут кратковременные дожди
В понедельник в Латвии усилится облачность, и местами, в основном в восточных районах, пройдут кратковременные дожди, прогнозировали синоптики, сообщает ЛЕТА.
Температура ночью понизится до +11..+16 градусов, местами в Курземе до +9 градусов
Днем воздух прогреется до +18..+24 градусов. Ветер умеренный северо-западный.
В Риге облачность усилится, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +14 градусов, днем повысится до +20.
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