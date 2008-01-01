Воскресенье, 8 июля: легкая облачность

Новости Латвия | 8 июля 2018 | 12:26

В Латвии потеплело, и погода сегодня будет переменно-облачная и по-летнему приятная, прогнозируют метеорологи.

Местами, главным образом в восточных районах страны, возможен кратковременный дождь, даже гроза. Ветер северо-западный, порывами до 8-13 м/сек.

Воздух в течение дня прогреется до +19..+24 градусов, и только на взморье будет прохладно, лишь около +17.

В Риге сохраняется сухая погода, днем около +20...+21. В Рижском регионе сохраняется высокая пожароопасность в лесах, предостерегает метеоцентр.

Температура воды в водоемах пока, по данным синоптиков, нигде не превышает 19 градусов.

LSM



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