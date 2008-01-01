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Новости Общество | 7 июля 2018 | 15:26
Резекне хочет потратить 5 млн евро, чтобы привести в порядок озеро
В Резекне планируют уже в этом году начать реализацию ещё одного масштабного проекта — более 5 млн евро пойдут на благоустройство территории озера Ковшу и прилегающих улиц. В самоуправлении надеются создать привлекательное место отдыха не только для местных жителей, но и для гостей города, сообщает Латвийское радио-4.
В Резекне озеро Ковшу — это единственный водоём, где можно искупаться и позагорать. На сегодняшний день берег благоустроен по минимуму: несколько лавочек, урны, детская площадка, три волейбольных площадки, правда, без сетки. Пляжа в традиционном понимании на озере нет: песчаная полоса — не более трёх метров — занята станцией для вейкборда, подойти к воде непросто.
Жители Резекне по-разному оценивают существующую инфраструктуру. К примеру, Людмилу устраивает ситуация.
— Я хожу только на тот берег, а сюда прихожу только посидеть. Загорать, поплавать у меня тот берег есть. Здесь траву скашивают, и вроде всё нормально и хорошо на этом острове. Я человек такой, что я привыкла — мне и так хорошо.
Другая собеседница журналистов отдыхает на озере Ковшу крайне редко — она предпочитает выезжать на какой-нибудь водоём за пределы города, так как сомневается, что вода чистая
— На мой взгляд, вода грязная, а территория ничего, мне нравится. Луга вокруг.
— Вы слышали, что планируется вложить 5 миллионов в благоустройство территории?
— Мне кажется не нужно этого.
— Эта лишняя трата денег?
— Мне кажется, что да. Лучше бы не стало. А для чего? Для привлечения туристов? И что озеро почистят каким-то образом?
— Главная проблема в качестве воды?
— На мой взгляд, да. Мне кажется, что да. Купаться в неё не хочется.
Тем не менее, в планах самоуправления — масштабный проект. Вокруг всего водоёма планируется создать пешеходную дорожку со всей необходимой инфраструктурой. Кроме этого появится три новых объекта, отметил руководитель Управления развития Резекненской городской думы Георгий Орлов.
«Один объект — это кафе в зоне пляжа. Ещё один объект появится на другом берегу озера Ковшу со стороны улицы Эзера. Это будет кемпинг, один из лучших должен быть у нас по завершению проекта. Ещё одно здание планируется на Резекнес, 1 — это будет лодочная станция со специальной рампой, чтобы можно было спустить лодки на воду с прицепов»
Расчётная стоимость проекта — более 5 млн евро. В самоуправлении рассчитывают на получение 85% в качестве софинансирования из еврофондов. Проект состоит из двух частей: создание парка вокруг озера и реконструкция прилегающих улиц, добавил Орлов.
«Эти работы мы планируем начать в этом году, и в проект мы ещё включили реконструкцию участков улиц Бривибас и Эзера. Закупка на строительство уже проведена. В данный момент проходит оценка полученных предложений. Работы непосредственно по строительству и реконструкции будут начаты весной 2019 года»
Инт Пуятс, архитектор компании 5. iela, которая разработала проект, отметил, что территория озера Ковшу хотя и является частью Резекне, но не интегрирована в городское пространство. Однако помимо урбанистических задач строителям предстоит разбираться с геологической спецификой водоёма, добавил архитектор.
«У озера сложный геологический состав — это торф, чернозём, это болото. В основе — смешанный грунт, поэтому его надо будет извлечь и поменять на другой. Это будет самое сложное. Требуется также внимательное отношение к каждому участку — что и как на нём делать. Каждые работы требуют больших финансовых вложений. Нельзя просто поставить деревянные пристани — они должны на чём-то держаться, а если снизу болото, то всё просто потонет»
Планируется, что водная территория будет иметь три основных зоны — пляж, участок для активного отдыха и отдельная акватория для любителей рыбной ловли. Кроме этого на озере Ковшу Резекненское самоуправление реализует ещё один проект — строительство гостиницы и СПА-комплекса. Приблизительная стоимость этих объектов около 9 млн евро.
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