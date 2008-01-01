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Новости Латвия | 7 июля 2018 | 14:10

Суббота, 7 июля: теплый выходной день

D-fakti.lv

В ближайшие дни на территории Латвии сохранится теплая погода. В субботу по всей стране ожидается переменная облачность, а в некоторых городах Латгалии прогнозируются осадки и грозы.

После полудня усилится северо-западный ветер. Его скорость будет составлять от 4-6 до 11 м/с. Столбик термометра будет на отметке в 18-24 градуса тепла.

В Риге воздух прогреется до +23. К обеду усилится ветер, порывами будет достигать 10 м/с. Весь день будет солнечно.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

Delfi

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