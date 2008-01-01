Контрабандисты сбрасывали с поезда канистры с дизельным топливом

Новости Происшествия | 7 июля 2018 | 13:43

Погранохрана Погранохрана

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 5 июля в Даугавпилсском крае изъяли 200 литров дизельного топлива. По подозрению в нелегальном обороте акцизных товаров задержаны два гражданина Латвии.

Как отмечают в ГПС, нарушителей нашли и задержали при обследовании участка железной дороги Индра — Даугавпилс. Недалеко от станции "Науйена" пограничники заметили, что из въехавшего на территорию Латвии поезда выбрасывают канистры, которые рядом с железнодорожным полотном собирают и переносят в машину два человека.

На месте происшествия задержаны мужчины 1988 и 1989 г.р. У них изъято 7 канистр с топливом. Задержанные переданы Госполиции.

Delfi