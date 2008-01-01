Иностранец прорвался через КПП на машине в Латвию

Новости Происшествия | 7 июля 2018 | 13:36

Пресс-фото Пресс-фото

Латвийские пограничники задержали нарушителя границы, который после получения официального отказа на въезд в Латвию, на автомобиле прорвался через КПП.

По данным Государственной пограничной службы (ГПС), 29 июня на КПП "Терехово" в разрешении на въезд было отказано 40-летнему гражданину Армении. Известно, что в Латвию иностранец собирался въехать из России на Ford Focus. При пересечении границы он предъявил только копию паспорта гражданина Армении и временный вид на жительство. Когда ему отказали во въезде и оштрафовали на 200 евро, нарушитель объехал машины и прорвался на территорию ЛР.

Пограничники незамедлительно начали преследование нарушителя, спустя некоторое время его нашли в окрестностях Хорошево. Гражданин Армении помещен под стражу, начат уголовный процесс.

Делфи