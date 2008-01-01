Из Латвии в Россию пытались вывезти антикварные шпагу и саблю

Новости Происшествия | 7 июля 2018 | 13:31

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На таможенном посту МАПП Убылинка (российско-латвийская граница) Псковской таможни гражданин России ввозил на таможенную территорию Евразийского экономического союза шпагу и саблю с нарушением таможенного законодательства.

В багажном отделении легкового автомобиля таможенники и пограничники обнаружили незадекларированный товар. Гражданин России не задекларировал шпагу и саблю ни письменно, ни устно.Никаких разрешительных документов на перемещение культурных ценностей и оружия не представил. Сабля и шпага были изъяты и направлены на экспертизу.

По заключению эксперта, сабля относится к категории культурных ценностей, как холодное оружие, изготовленное более 50 лет назад. Место изготовления сабли — Австрия (Австро-Венгерская империя), время создания — вторая половина XIX века, при изготовлении использован металл и кожевенный материал.

Шпага, по заключению эксперта, также относится к категории культурных ценностей, как холодное оружие, изготовленное более 50 лет назад. Австрийская шпага военных чиновников, образца 1911 года, изготовлена в Австрии (Австро-Венгерская империя) в 1911-1918 годах. Экспертиза показала, что шпага и сабля относятся к категории клинкового холодного оружия колюще-рубящего, колюще-режущего действия и изготовлены промышленным способом.

В отношении гражданина России возбуждены дела об административных правонарушениях.

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