В пожаре в Латгалии погиб один человек

Новости Происшествия | 7 июля 2018 | 13:27

Пресс-фото Пресс-фото

6 июля в Латвии потушено 25 пожаров, и в пожаре в Лудзенском крае погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). сообщает ЛЕТА.

Вызов на этот пожар поступил в 23.19. Горела квартира площадью 60 кв.м и лестничная клетка в двухэтажном деревянном доме. Погиб один человек.

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