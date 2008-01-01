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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 июля 2018 | 18:52
Информация SIA „Daugavpils ūdens”
SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи со строительными работами на объекте «Строительство новых трамвайных путей на участке ул. 18 ноября - ул.Веселибас_- поселок Стропы в Даугавпилсе» 7 июля 2018 года с 8-30 до 17-00 будет снижено давление в водопроводной сети микрорайонa Новые Cтропы, из-за чего в этом микрорайоне возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажных домов.
По завершении работ в отдельных местах микрорайона Н.Стропы возможны случаи изменения органолептических показателей питьевой воды (цветность, мутность), о которых просим своевременно сообщать диспетчеру SIA “Daugavpils ūdens” по тел.. 65424251 или 20229913
Daugavpils.lv
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