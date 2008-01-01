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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 июля 2018 | 18:48
Цена на теплоэнергию зависит от рыночных колебаний стоимости голубого топлива
С мая в Даугавпилсе отмечен рост тарифа на теплоэнергию, поставляемую предприятием «Даугавпилс силтумтикли». Так в мае по сравнению с апрелем повышение составило 2,33 евро за мегаватт в час, в июне - увеличение составило 3,11, евро. В июле скачёк цены тарифа стал не таким значительным - 0,79 евро за мегаватт в час. Что случилось, и почему тариф растёт? Исполняющий обязанности руководителя предприятия «Даугавпилс силтумтикли» Евгений Оленов объясняет это повышением цен на газ.
Рынок газа – вещь глобальная и самоуправление воздействовать на цену газа не может. Её колебание зависит от большого количества макроэкономических причин. У многих возникает закономерный вопрос – почему же до апреля цена на тариф не менялась? Поставщик теплоэнергии объясняет это соглашением с поставщиком газа о выравненном платеже за топливо, которое действовало именно до этого времени.
В общем, это было логичным решением, ведь именно в отопительный сезон потребление газа больше и предприятие «Даугавпилс силтумтикли» всеми силами старалось, по возможности, минимизировать расходы жителей города тогда, когда это важнее всего. К сожалению, договориться о выравненном платеже у поставщика газа в летний период по причине меньшего потребления голубого топлива, не получилось. На сегодняшний момент газ предприятию поступает по цене, которая подвержена рыночным колебаниям, и каждый месяц цена на газ отличается. Цена газа вставляется в формулу расчёта тарифа, таким образом, каждый месяц за потреблённое тепло мы платим по-разному.
Так называемую формулу, или точнее порядок расчёта тарифа на теплоэнергию утвердил Регулятор общественных услуг в августе 2017 года. Видя тенденции роста цены на газ, предприятие пересмотрело свои издержки, оптимизировало работу и передало в Регулятор свои предложения по новому порядку расчёта тарифа.
Есть надежда, что к новому отопительному сезону, когда потребление теплоэнергии значительно возрастёт, будет введён уже новый порядок расчёта, что позволит хоть как-то сэкономить горажанам.
Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.
Daugavpils.lv
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