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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 июля
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Новости Латвия | 6 июля 2018 | 18:45
Пятница, 6 июля: пасмурно, но относительно сухо
Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, а в Видземе и в северной части Латгалии синоптики предсказывают небольшие осадки.
Западный, северо-западный ветер будет умеренным, а его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха днем достигнет +19 градусов, а места ми на побережье даже +24 градусов.
В Риге усилится облачность, но осадков не ожидается. Ветер будет западных направлений, а его порывы могут достигать 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 градусов.
LSM
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