Пятница, 6 июля: пасмурно, но относительно сухо

Новости Латвия | 6 июля 2018 | 18:45

Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, а в Видземе и в северной части Латгалии синоптики предсказывают небольшие осадки.

Западный, северо-западный ветер будет умеренным, а его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем достигнет +19 градусов, а места ми на побережье даже +24 градусов.

В Риге усилится облачность, но осадков не ожидается. Ветер будет западных направлений, а его порывы могут достигать 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 градусов.

LSM



LSM