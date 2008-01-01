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Новости Латвия | 6 июля 2018 | 18:45

Пятница, 6 июля: пасмурно, но относительно сухо

Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, а в Видземе и в северной части Латгалии синоптики предсказывают небольшие осадки.

Западный, северо-западный ветер будет умеренным, а его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем достигнет +19 градусов, а места ми на побережье даже +24 градусов.

В Риге усилится облачность, но осадков не ожидается. Ветер будет западных направлений, а его порывы могут достигать 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 градусов.

LSM
 

LSM

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