Новый выставочный сезон в Арт-центре им. Марка Ротко. Более 200 работ художников

Новости Культура | 5 июля 2018 | 19:32

6 июля, в пятницу, в 16.00 в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко откроется новый выставочный сезон. Вниманию зрителей будут представлены 3 новых выставки. Для вернисажа отобрано более 200 работ художников.

Это лето выдалось солнечным и жарким. Кипит работа и в выставочных залах Центра Ротко. Здесь готовятся к экспонированию работы более чем 200 региональных, латвийских и зарубежных художников.

В этом выставочном сезоне будут открыты только три выставки. И это нетипично для Центра Ротко. Однако, как считают кураторы выставок, они удивят зрителей уникальным содержанием, идеями и большим количеством работ.

Конкурсная выставка «Премия Мартинсона» стала центральным событием 2-й Латвийской международной биеннале керамики и данью памяти всемирно известному керамисту (уроженцу Даугавпилса) Петерису Мартинсонсу. На конкурсной выставке будет представлено 100 лучших работ художников из 29 стран мира. Международное жюри отобрало их из представленных 395 работ. 2-я Латвийская международная биеннале керамики проводится в рамках празднования 100-летия Латвии. Ее цель - развитие современного керамического искусства и содействие сотрудничеству между странами Балтии. Это также выражение признательности Петерису Мартинсонсу, основоположнику современного керамического искусства Латвии, за его творческие достижения.

В новом выставочном сезоне в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко вместе с новыми лауреатами и призерами награды «Премия Мартинсона» будет открыта персональная выставка лауреата Национального золотого приза «Премия Мартинсона» 2016 года Дайниса Пундурса «Экспозиция в крепости».

В свою очередь, выставка «100 в латвийском искусстве» представит работы 106 латвийских художников разных поколений, работащих в разных жанрах. Выставка была задумана как визуальный рассказ без границ и ограничений на происходящее в современном художественном пространстве. Вернисаж позволяет встретиться разным поколениям латвийских художников и рассуждать об общем и различном, об актуальном и важном. О том, что побудило создать композицию из стекла или керамики, написать картину или создать художественный текстиль. Является ли выставка ответом на вопрос о том, что происходит в латвийском искусстве? Об этом, осматривая работы друг друга и участвуя в диалогах, смогут судить сами художники, посетители выставки, критики.

Выставки нового выставочного сезона можно посетить до 9 сентября 2018 года.

6 июля с 16.00 до 17.00, во время открытия выставочного сезона, новые выставки можно будет посмотреть бесплатно.

Благодарим за поддержку: Латвии 100, Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, Фонд капитала культуры Эстонии, Фонд капитала культуры Литвы, Агентство развития Латгальского региона, акционерное общество «Латвияс Валстс межи», посольство Израиля, «Сигулдас Торнис», Турайдский музей-заповедник, гостиницу Pullman Riga Old Town, Лузнавское имение, SIA Valmiermuiža, АО „Antalis”, Keramserviss, ООО „Lode”, LMT, DEVONA.

Подробности и аннотации к выставкам:

http://www.rothkocenter.com/ekspozicijas

Фото к публикации:

Алвине Баутра «Я хочу быть небом» 140x110, 2018

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