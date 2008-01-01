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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 июля 2018 | 19:26
В Даугавпилсе вспомнили жертв геноцида еврейского народа
Каждый год 4 июля в Латвии вывешиваются флаги в траурном оформлении и проводятся памятные мероприятия. В этот день в 1941 году в Риге была сожжена Большая хоральная синагога. Сожжена всместе с 500, находящимися в ней людьми.
Это событие повторило трагедию, случившуюся с еврейским населением и в Даугавпилсе. У мемориала в Погулянском лесу собрались даугавпилчане, чтобы почтить память жертв геноцида еврейского народа.
Расправы в городе начались уже 26 июня, сразу после вхождения сюда фашистов. В Даугавпилсское гетто сгоняли евреев со всей Латгалии. В Погулянском лесу были убиты более 15 тысяч человек, среди них – дети и старики. Живыми из гетто вышли не более сотни.
Среди собравшихся, вспомнить жертв холокоста, был и первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Игорь Прелатов. В своём обращении к собравшимся он подчеркнул, что память об этой трагедии необходимо передать подрастающему поколению, чтобы подобное не повторилось.
Минута молчания, поминальная молитва, слова теребящие душу – это дань памяти всем тем, кто был замучен в Погулянском лесу. Еврейская община в городе насчитывает менее 150 человек и каждый из них помнит о прошлом.
Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.
Daugavpils.lv
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