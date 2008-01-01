Приглашают на IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург - 1812» в Даугавпилсскую крепость

Новости Культура | 5 июля 2018 | 19:11

С 13 по 15 июля в Даугавпилсской крепости состоится IV Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург—1812», посвящённый боевому крещению Даугавпилсской (Динабургской) крепости в июле 1812 года, когда состоялась битва Наполеоновской армии с армией Российской империи.

В рамках фестиваля, на протяжении двух дней, у посетителей фестиваля будет возможность насладиться разнообразными мероприятиями, которые обещают быть увлекательными как для взрослых, так и для детей.

Программу фестиваля откроет бал в стиле ампир, который состоится 13 июля в 21:00 во дворе Арт центра имени Марка Ротко. Гости бала смогут не только наблюдать за выступлениями профессиональных танцоров, но и за театрализованными постановками. К тому же, посетители смогут вжиться в роли дам и кавалеров 19 века, и принять участие в танцах бала.

Кульминация фестиваля состоится в субботу, 14 июля. С 10:00 до 23:00 в Даугавпилсской крепости будут доступны аттракционы для детей, кафе, продукция ремесленников и домашних производителей, а также рынок антиквариата, который обеспечат коллекционеры.

В 11:00 у Николаевских ворот пройдет церемония поднятия крепостного флага.

С 10:00 до 23:00 в каземате 8-го бастиона, кузнец Э. Вронскис предложит своими руками изготовить монету с символикой крепости, в свою очередь, творческая студия «Putra Art Studio» представит мастер-класс по изготовлению бумажной открытки по старинной технологии.

В 12:00, о наступлении полудня в крепости возвестит выстрел сигнальной пушки с вала у Николаевских ворот. Сразу после этого начнётся парад клубов реконструкции в сопровождении духового оркестра. Парад будет следовать от Александровских ворот по улице Императора до двора Арт центра имени Марка Ротко (сцены). В мероприятии примут участие около 150 участников из 14 клубов исторической реконструкции, которые будут представлять Латвию, Литву, Польшу, Германию, Беларусь и Россию.

В 13:30 на мосту у Николаевских ворот произойдет конфликт между двумя господами, в результате которого, состоится настоящая дуэль эпохи стиля ампир.

В 15:00 в защитных сооружениях у Николаевских ворот начнётся самое главное событие дня – историческая реконструкция боя 1812-го года. Участники импровизированной битвы предоставят возможность посетителям мероприятия вообразить нападение французских войск на Даугавпилсскую (Динабургскую) крепость. Тогда, 1 июля 1812 года (по старому стилю), первый бой продолжался 4 часа и защитникам крепости удалось предотвратить нападение. Предполагается, что на валу будет много зрителей и очень шумно, поэтому мамочкам с детьми не советуется находиться на валу во время реконструкции боя.

В 17:00 у Николаевского моста состоится показательное выступление кинологов общества «Latgales Reģionālais Dzīvnieku mīļotāju centrs» вместе с четвероногими друзьями.

В 18:00 на территории защитного рва у Николаевских ворот будет представлена фигурная верховая езда лошадей конного двора «Klajumi» (Каплавская волость, Краславский край).

В 21:00 во дворе Арт центра имени Марка Ротко начнется выступление Белорусской фэнтези-фолк-группы «Irdorath». Группа исполняет средневековую музыку и музыку собственного сочинения. При исполнении будут использоваться старинные духовые инструменты. Группа выступит в Даугавпилсской крепости первый раз.

В третий день фестиваля, в 10:00 на валу крепости возле Николаевских ворот состоится церемония опущения исторического флага крепости.

C 10:00 до 16:00 свою работу продолжат аттракционы для детей, кафе, ярмарка ремесленников, домашних производителей и антиквариата.

Мероприятие завершится концертом Анастасии Малашкевич&Band (Беларусь), который состоится во дворе Арт центра им. Марка Ротко в 12:00.

Главная цель мероприятия — это популяризация Даугавпилсской крепости и поддержка деятельности клубов военно-исторической реконструкции.

Организаторами мероприятия являются Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления и Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости.

Мероприятие поддерживает ООО «Latgales Laiks», портал www.skaties.lv, ООО «Dautkom», ООО «Ķekavas avots», АО «Latvijas Maiznieks» и Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста.

Информация:

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости Агентства информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления

Тел. +371 65424043, +371 28686331

cietoksnis@daugavpils.lv

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