Четверг, 5 июля: тепло, но ветрено

Новости Латвия | 5 июля 2018 | 08:09

В Латвии прогнозируется переменная облачность.

Во многих городах установится солнечная погода, а на севере-востоке возможен кратковременный дождь и гроза. Днем усилится порывистый ветер, его скорость составит от 4 до 12 м/с.

Температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге легкая облачность, без осадков. Ветер усилится, порывами — до 11 м/с. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

LSM