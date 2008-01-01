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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 июля
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 июля 2018 | 08:09
Четверг, 5 июля: тепло, но ветрено
В Латвии прогнозируется переменная облачность.
Во многих городах установится солнечная погода, а на севере-востоке возможен кратковременный дождь и гроза. Днем усилится порывистый ветер, его скорость составит от 4 до 12 м/с.
Температура воздуха составит +17...+22 градуса.
В Риге легкая облачность, без осадков. Ветер усилится, порывами — до 11 м/с. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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