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Новости Происшествия | 7 июля 2018 | 13:38

Полиция почти три месяца разыскивает пропавшую воспитанницу детдома

LRPP

Резекненский участок Госполиции продолжает поиски Дианы Блиновой 2001 г.р., которая 13 апреля не вернулась в детский дом в Вецружине Силмалской волости Резекненского края.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, светло-каштановые волосы. Была одета в синие джинсы, желтую куртку, на ногах — коричневые туфли.

Девушка могла отправиться в Ригу.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках Дианы Блиновой, просят звонить по телефону 64603500 или 110.

Делфи

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