Полиция почти три месяца разыскивает пропавшую воспитанницу детдома

Овен

21 марта

- 20 апреля

Сегодня вы можете впасть в страшный грех - вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.