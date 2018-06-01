Ушли в мир иной...

Скорпион

24 октября

- 22 ноября

Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.