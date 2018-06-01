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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 июля 2018 | 13:52
Ушли в мир иной...
С 27 июня по 3 июля 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Azareviča Viktorija (20.08.1928 - 27.06.2018)
Bivka Stanislavs (02.09.1969 - 25.06.2018)
Boroviks Sergejs (30.12.1968 - 25.06.2018)
Dedele Vita (19.07.1949 - 27.06.2018)
Fraņeva Jadviga (15.01.1936 - 26.06.2018)
Gabrens Oļģerts (03.09.1937 - 29.06.2018)
Gavrilova Agafija (18.05.1932 - 26.06.2018)
Hohlova Valentīna (14.06.1954 - 29.06.2018)
Jahimoviča Broņislava (21.01.1939 - 03.07.2018)
Kirillova Marfa (17.07.1933 - 29.06.2018)
Kižlo Alicija (11.02.1960 - 29.06.2018)
Kropa Valentīna (12.08.1935 - 28.06.2018)
Latvele Stepanīda (10.05.1929 - 30.06.2018)
Lukoško Nikolajs (02.01.1941 - 30.06.2018)
Ondzulis Roberts (06.09.1946 - 30.06.2018)
Papkoviča Jevdokija (08.03.1936 - 30.06.2018)
Sumaroka Janīna (11.02.1934 - 30.06.2018)
Šņepsts Staņislavs (21.01.1958 - 29.06.2018)
Vakarašu Daina (18.07.1963 - 02.07.2018)
Zinkeviča Gaļina (18.10.1948 - 29.06.2018).
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