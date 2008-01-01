ИНФОРМАЦИЯ АО „ДАУГАВПИЛС СИЛТУМТИКЛИ” О ПРИМЕНЯЕМОМ ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Близнецы

21 мая

- 21 июня

Сегодня вам не стоит полагаться на Фортуну. Она слепа, и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?