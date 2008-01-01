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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 июля 2018 | 20:33
ИНФОРМАЦИЯ АО „ДАУГАВПИЛС СИЛТУМТИКЛИ” О ПРИМЕНЯЕМОМ ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в июле 2018 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию – 56,76 EUR/MWh (без НДС).
Администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”
Daugavpils.lv
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