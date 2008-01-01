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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

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Новости Общество | 4 июля 2018 | 20:29

В сентябре предпринимателей соберёт V Международный восточно-балтийский бизнес-форум

20 и 21 сентября этого года в Даугавпилсе пройдёт уже пятый по счёту Международный восточно-балтийский бизнес-форум. Форум задумывается как три большие панельные дискуссии по актуальным на сегодняшний день вопросам, которые так или иначе влияют на экономическое развитие города, региона, да и Латвии в целом. Обсудят вопросы экспорта, инвестиционной среды и трудовых ресурсов.

Кроме этого состоится контактная биржа, в ходе которой местные и иностранные предприниматели смогут поближе познакомиться друг с другом, завязать отношения, обменяться контактами, что в свою очередь, будет способствовать взаимовыгодным сделкам.

В ходе Форума самоуправление планирует презентовать возможности Северной промышленной зоны. Развивая её, самоуправление заботится об инфраструктуре для создания производств. Участникам расскажут о возможностях работы здесь, сделают акцент на преимуществах работы Латгальской специальной экономической зоны. Кроме этого, предусмотрена большая культурная программа с посещением Крепости, художественного центра имени Марка Ротко и других объектов. Заявку на участие можно подать до 31 августа. Дополнительная информация по телефону 65476064

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

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