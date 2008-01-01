Вниманию зрителей: Белорусское Купалье зовёт в Дом Единства

Новости Культура | 4 июля 2018 | 20:22

Концерт “Белорусское Купалье”, который состоится в пятницу, 6 июля 2018 года, в 18.00, в связи с погодными и техническими условиями, переносится в Дом Единства, малый зал, 3-й этаж.

Главный гость концерта «Белорусское Купалье» – зажигательный ансамбль народной песни «На панадворку» (Браслав, Беларусь). Также выступят творческие коллективы ЦБК: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка», ансамбль аккордеонистов «Квитнеючы май». Будут и мастер-классы от браславских ремесленников (Беларусь) и Центра белорусской культуры.

Ждем вас, уважаемые горожане и гости города, в пятницу, 6 июля 2018 года, в 18.00, на празднике «Белорусское Купалье» в Доме Единства, малый зал, 3-й этаж. Вход с ул.Гимназияс.

На мероприятии ведется фото и видеосъемка.

Информация подготовлена:

Центр белорусской культуры

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